Москва, 14 февраля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. В настоящее время актуальность вопроса «случайной» ядерной войны по вине США звучит ещё громче, особенно из-за проблем с памятью у главы Белого дома Джо Байдена, заявил в интервью газете «Известия» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«По прошествии 50 лет сейчас этот вопрос звучит ещё громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчёта специального прокурора Роберта Хёра, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома. Прокурор охарактеризовал президента США как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали», — отметил он.

Попов подчеркнул, что Байден является единственным в США, кто может отдать приказ о применении ядерного оружия. Управленческие ошибки руководства США могут обернуться глобальной катастрофой, добавил замсекретаря Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал президента США Джо Байдена угрозой национальной безопасности страны из-за проблем с памятью. Он отметил, что проблема привлекла внимание общественности лишь после отчёта спецпрокурора Роберта Хёра, в котором было рекомендовано не выдвигать в отношении Байдена обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документов из-за проблем американского лидера с памятью.

Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа 9 февраля призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, президенту США требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.