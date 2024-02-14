Москва, 14 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Решение властей Канады отказать России в выдаче 98-летнего нациста Ярослава Гуньки (Хунки) было ожидаемым, заявил журналистам 14 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кадр из видео Ярослава Гунька (Хунка)

«Такой ответ был ожидаемым», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля Канада официально отказалась выдать России Гуньку. Отказ был формально мотивирован отсутствием договора об экстрадиции с РФ, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Хунка входил в группировку из 12 тысяч человек, которая была сформирована нацистами в 1943 году в Львовской области для массового убийства мирных советских граждан. Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сёл.

21 сентября 2023 года Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему аплодировали стоя, спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил Хунку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Представители канадской оппозиции отмечали, что Хунку пригласил в парламент лично премьер-министр Джастин Трюдо.

В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Хунке в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.