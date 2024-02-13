Отстранение сборной РФ по хоккею вызвано страхом конкуренции, заявили в ФХР
ФХР: отстранение сборной России лоббируется теми, кто боится конкуренции
Москва, 13 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Решение об отстранении российских сборных команд по хоккею лоббируется представителями федераций тех стран, которые боятся конкуренции на международной арене, сказано в опубликованном 13 февраля заявлении Федерации хоккея России (ФХР).
«Решение об отстранении российских сборных команд лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», — сказано в тексте заявления.
Как сообщало ИА Регнум ранее, ФХР также заявила, что разочарованы решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд и считает его дискриминационным.
Аргументы IIHF о том, что решение об отстранении российских команд было принято якобы по соображениям безопасности, вызывают сомнения, поскольку в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооружённые конфликты, отмечалось в заявлении.
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила действие отстранения сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. В международной федерации заявили, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы является небезопасным.
IIHF запретила российским и белорусским клубам и сборным участвовать в своих соревнованиях в феврале 2022 года и дважды продлевала эти ограничения.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ограничения в отношении российских спортсменов, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются этнической дискриминацией и ограничением прав человека. Путин отметил, что мировой спорт сейчас устроен так, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран.
Международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потому создание параллельных спортивных структур является неизбежным, заявлял президент.