Донецк, 14 февраля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. В Министерстве обороны сообщили о работе подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Южной группировки войск.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева, за прошедшие сутки сбили 39 беспилотников противника в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое в Донецкой Народной Республике.

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Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы сбили украинский вертолёт возле запорожского села Работино, выпустив по нему противотанковую управляемую ракету. Об этом председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сказал 13 февраля.

Ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово на донецком направлении. Об этом 13 февраля сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».