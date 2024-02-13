Мелитополь, 13 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Российские бойцы сбили украинский вертолёт возле запорожского села Работино, выпустив по нему противотанковую управляемую ракету. Об этом председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил 13 февраля.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Сбили в районе Работино военный вертолёт противника», — сказал «РИА Новости» Рогов, ссылаясь на оперативную информацию с передовой.

Он отметил, что первый подобный случай произошёл на Донбассе весной 2014 года. Ополченец из Запорожской области с позывным Кирпич также сбил украинский военный вертолёт из противотанкового ракетного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов проинформировал об уничтожении в зоне проведения спецоперации офицера ВСУ Андрея Литюги с позывным Хабиб. По его словам, 32-летний Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года.