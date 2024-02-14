Вашингтон, 14 февраля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо Эвеланш». Однако по итогам встречи команда российского нападающего не смогла победить соперника.

Michael Miller Александр Овечкин

Матч проходил в столице США и завершился со счётом 6:3 в пользу «Колорадо». В составе гостей авторами заброшенных шайб стали Росс Колтон (3-я минута), Девон Тэйвз (5), Арттури Лехконен (29, 60), Микко Рантанен (38) и Майлз Вуд (60).

У «Вашингтона» отметились Бек Маленстин (10), Коннор Макмайкл (10) и Александр Овечкин (49).

Российский хоккеист продлил свою результативную серию до семи матчей, в сумме он набрал девять баллов, из них шесть заброшенных шайб и три передачи.

В 49 матчах текущего сезона капитан «Вашингтон Кэпиталз» набрал 37 очков (14+23).

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Александр Овечкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата североамериканской НХЛ с командой «Флорида Пантерз». Этот гол стал 833-м для Овечкина и позволил ему сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первое место в лиге по числу забитых шайб.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает лучшим спортсменом в России нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.