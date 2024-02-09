Санрайз, США, 9 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги с командой «Флорида Пантерз». Этот гол стал 833-м для Овечкина в НХЛ и позволил ему сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первое место в лиге по числу забитых шайб.

AP/TASS Александр Овечкин

Игра проходила на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

У «Пантерз» голами отличились Мэттью Ткачук (25-я минута), Сэм Райнхарт (38-я), Райан Ломберг (55-я) и Ээту Луостаринен (60-я).

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Овечкин (17-я, в большинстве) и Энтони Манта (35-я).

Эта шайба стала 11-й для 38-летнего российского хоккеиста в нынешнем сезоне, который также записал в свой актив 22 голевых передачи в 46 матчах. Овечкин забивает три матча подряд, и этот гол стал для него 833-м в НХЛ, он уступает по этому показателю только канадскому игроку Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд и занимает седьмое место в Столичном дивизионе с 51 очком после 49 игр. Команда 10 февраля поедет в гости к «Бостон Брюинз». У «Флориды» второе место в Атлантическом дивизионе с 68 очками в 51 матче, клуб 11 февраля дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Овечкин забросил шайбу в матче с «Монреаль Канадиенс», сократив отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 62 голов. При этом «Вашингтон» проиграл канадской команде со счётом 2:5.

Позднее в этот же день российский хоккеист назвал тревожным сигналом поражение от «Монреаля». Овечкин указал на то, что «Кэпитлаз» играют в зоне соперника большую часть времени, но не могут забить.