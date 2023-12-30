Москва, 30 декабря, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает лучшим спортсменом в России нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом фигурист заявил в беседе со «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

«Трудно сказать… Я полгода провёл в больнице, ничего не видел и не слышал. Но я, как и многие, часто слышу имя Александра Овечкина. Он творит чудеса в НХЛ», — отметил Костомаров.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам опроса ВЦИОМ, спортсменом года в России стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Его фамилию назвали 8% опрошенных.

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не считает Костомарова спортсменом года. По его мнению, логичнее было бы присудить победу фигуристу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забил пять голов. Всего на счету российского форварда 827 голов в НХЛ и 673 передачи. По этому показателю он отстаёт от Уэйна Гретцки — рекордсмена в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

В матче против «Даллас Старз» Овечкин отдал голевую передачу, благодаря чему набрал 1500 очков в карьере в НХЛ. Он стал первым в истории российским и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось достичь этой отметки.

Российский хоккеист капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» 22 декабря отличился в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Таким образом, он прервал серию из 14 безголевых матчей и вошёл в число звёзд игрового дня НХЛ.