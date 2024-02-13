Курск, 14 февраля, 2024, 01:14 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 14 февраля была запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Население Курской области попросили при нахождении дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем же, кто при ракетной опасности оказался на улице, рекомендовали укрыться в ближайших зданиях, подземных переходах и паркингах.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки в ночь на 14 февраля объявили ракетную опасность.

Украинская армия с помощью беспилотника 4 февраля атаковала посёлок Тёткино в Курской области. Губернатор Старовойт тогда заявил о повреждении инфраструктурных объектов связи.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщил 4 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.