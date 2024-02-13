Белгород, 14 февраля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки в ночь на 14 февраля объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные вечером 11 февраля уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

9 февраля Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночное время суток над территорией России средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников.