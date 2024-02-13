Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Белгород, 14 февраля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки в ночь на 14 февраля объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белгород
Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные вечером 11 февраля уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
9 февраля Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночное время суток над территорией России средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников.