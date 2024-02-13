Москва, 13 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО, где она оказалась за несоблюдение условий домашнего ареста. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Григорий Сысоев/РИА Новости Елена Блиновская

«С учётом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об изменении Елене Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля. До этого она находилась под домашним арестом, но нарушила его условия. В ходе новогодней вечеринки, которую Блиновская провела в собственном VIP-клубе, она общалась со свидетелем по её делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. Её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей.