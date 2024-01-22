Москва, 22 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Болгер Елена Блиновская отказалась признавать вину по двум новым эпизодам обвинения. Её судят за неправомерный оборот денежных средств. Об этом рассказала в беседе с журналистами «РИА Новости» адвокат подсудимой Наталия Сальникова.

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«Вину не признаёт», — заявила журналистам адвокат.

На данный момент следствие запросило у Замоскворецкого суда Москвы избрать меру пресечения для Елены Блиновской в виде заключения под стражу в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения — домашнего ареста.

В свою очередь, к уже имеющимся пунктам обвинения добавились новые — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

В случае если основательницу «Марафона желаний» осудят по всем пунктам, она может отправится в колонию на 16 лет. Под домашним арестом Блиновская находится с апреля прошлого года.

Как уже сообщало ИА Регнум, блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области. Там она попыталась пересечь границу с Белоруссией. Ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также в отмывании средств в размере более 43 млн рублей.

Блиновская свою вину в неуплате налоговпризнала. Суд поместил её под домашний арест. Судебный орган несколько раз продлевал срок ареста. В последний раз он был продлён до 26 января.

В общей сложности суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа Алексея, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и другие объекты. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Алексею Блиновскому предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

В конце декабря его супруга смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку, что, по словам её адвоката, не противоречит закону, если среди приглашённых нет причастных к делу о неуплате налогов. Однако в суде 22 января следователь указал, что на вечеринке пристуствовал один из свидетелей по её делу, в связи с этим следствие требует ареста блиновской на три месяца.

Основательнице проекта «Марафон желаний» 9 января не удалось добиться приостановления действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 6 о привлечении её к налоговой ответственности. Арбитражный суд Москвы ей в этом отказал.