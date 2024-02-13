Москва, 13 февраля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский засекретил данные о потерях из-за удара ВС РФ по полигону в городе Селидово. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила 13 февраля в Telegram-канале.

President Of Ukraine/Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши», — написала Симоньян.

По её словам, в Селидово украинских военных готовили к боям за Авдеевку, потери ВСУ могут доходить до 1500 человек.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о мощном ракетном ударе России по военному полигону в Селидово на донецком направлении фронта. В момент удара там могли находиться до 1500 украинских бойцов, прибывших на учения. Официального подтверждения этой информации не было.

В этом же канале сообщалось о ракетном ударе ВС РФ по объекту в городе Часов Яр в ДНР, где размещались украинские военные. По предварительным данным, в результате могли быть уничтожены до 100 бойцов ВСУ.