ДНР, 13 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли мощный ракетный удар по объекту размещения украинских военных в городе Часов Яр, сообщил 13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель».

РИА Новости/Константин Михальчевский

По предварительной информации, в результате российского удара уничтожены до 100 военных ВСУ.

Канал отмечает, что город является ключевым для группировки украинских военных в Авдеевке.

Официального подтверждения этой информации не было.

Как передавало ИА Регнум, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Плетень ранее сообщал, что ВСУ перебросили в Авдеевку бригаду, состоящую из боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский журнал Forbes отмечал, что ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны. По информации издания, Киев старается усилить свои подразделения в ДНР. В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада является единственной сухопутной бригадой ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве.

Немецкая газета Bild 1 февраля написала о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский был против. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.

В свою очередь президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.