Московский зоопарк показал объятия панды Катюши с мамой Диндин
Москва, 13 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своём Telegram-канале видео игр панды Катюши со своей мамой Диндин.
Кадры сняты во взрослом вольере, куда раньше Катюша заходить опасалась. Сейчас же сотрудникам зоопарка удалось снять, как она лежит на животе у мамы, они обнимаются и играют друг с другом.
«Мудрость мамы не знает границ… Кто же откажется от времени, проведённого с мамой», — написала Акулова.
Как передавало ИА Регнум, Катюша стала первой пандой, которая родилась в Московском зоопарке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег.
Также он напомнил, что панды являются национальным символом и достоянием КНР, а передача этих животных в другую страну — знак большого доверия. Родители Катюши — Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в Московский зоопарк в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.
После рождения панды в Москву приехали зоологи из Китая, которые провели осмотр малышки. Директор Московского зоопарка постоянно сообщает новости из жизни маленькой панды и её родителей. Также Акулова раньше отмечала, что у малышки-панды Катюши московский, русский характер. Она считает, что животное «невероятно харизматично».
В январе жители Москвы провели голосование и выбрали имя для маленькой панды. Большинством голосов её назвали Катюша.