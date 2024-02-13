Москва, 13 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своём Telegram-канале видео игр панды Катюши со своей мамой Диндин.

Кадр из видео

Кадры сняты во взрослом вольере, куда раньше Катюша заходить опасалась. Сейчас же сотрудникам зоопарка удалось снять, как она лежит на животе у мамы, они обнимаются и играют друг с другом.

«Мудрость мамы не знает границ… Кто же откажется от времени, проведённого с мамой», — написала Акулова.

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Как передавало ИА Регнум, Катюша стала первой пандой, которая родилась в Московском зоопарке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег.

Также он напомнил, что панды являются национальным символом и достоянием КНР, а передача этих животных в другую страну — знак большого доверия. Родители Катюши — Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в Московский зоопарк в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.

После рождения панды в Москву приехали зоологи из Китая, которые провели осмотр малышки. Директор Московского зоопарка постоянно сообщает новости из жизни маленькой панды и её родителей. Также Акулова раньше отмечала, что у малышки-панды Катюши московский, русский характер. Она считает, что животное «невероятно харизматично».

В январе жители Москвы провели голосование и выбрали имя для маленькой панды. Большинством голосов её назвали Катюша.