Москва, 12 февраля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. У малышки-панды Катюши московский, русский характер, заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она считает, что животное «невероятно харизматично».

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Директор зоопарка отметила, что участие России в программе по изучению такого редкого вида животных, как большая гигантская панда — большое преимущество. Ещё одним плюсом Акулова назвала возможность изучать и показывать посетителям и зрителям, как проходит процесс обучения панды. По её мнению, это интересно.

«И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ», — цитирует её слова «Москва 24».

Как сообщало ИА Регнум, Катюша стала первой пандой, которая родилась в Московском зоопарке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы российских специалистов и китайских коллег. Также он напомнил, что панды являются национальным символом и достоянием КНР, а передача этих животных в другую страну — знак большого доверия. Родители Катюши — Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в Московский зоопарк в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.