Москва, 3 января, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Жители Москвы выбрали имя Катюша для маленькой панды из Московского зоопарка. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Московский зоопарк/ТАСС

По его словам, в голосовании в системе электронных опросов правительства Москвы «Активный гражданин» приняли участие более 380 тыс. человек.

«С самого начала из 10 предложенных имён лидировали три — Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов — 29% — победил вариант «Катюша», — написал Собянин.

Он отметил, что Катюша с каждым днём становится более крупной, активной и любознательной.

«Сейчас Катюше четыре месяца. У неё уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит», — добавил глава Москвы.

Уточняется, что на данный момент малышка-панда весит 8,67 кг, длина тела с хвостиком составляет 79,5 см.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря у Катюши появилась первая игрушка — ярко оранжево-зелёная верёвка, завязанная на конце большим круглым узлом.

19 декабря маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа, начала ходить. Сотрудники зоопарка отметили, что ей это далось непросто. Сначала животное усердно пыталось приподняться, потом встало на лапы, сделало один шаг и упало на пол.

Папа и мама маленькой китайской бамбуковой медведицы — панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. Катюша родилась конце августа 2023 года. Их детёныш стал первой пандой, родившейся в России.