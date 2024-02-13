Днепропетровск, Украина, 13 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Суд на Украине назначил настоятелю храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Днепропетровской области пять лет заключения. Тюремный срок священнику дали за поддержку России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном Telegram-канале.

Служба безопасности Украины

«По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ (МП) в Днепропетровской области, который призывал верующих помогать рашистам», — говорится в сообщении СБУ.

Также СБУ обвиняет настоятеля храма в призывах к пастве переезжать в РФ и в ожидании прихода в Днепропетровскую область российских военных.

«Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме. При обыске у задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для навязывания кремлёвской пропаганды», — следует из сообщения.

СБУ добавила, что приговор вступил в законную силу, но не сообщила в какой именно тюрьме отбывает срок священник.

19 октября 2023 года депутаты Верховной рады Украины абсолютным большинством голосов в первом чтении запретили Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Журналист ИА Регнум Олег Кривошапов в статье «Сатанинская государственность». Украина поставила православных вне закона» подробно рассказал о том, как вынашивался и принимался этот закон, какие факторы и силы влияли на это. Кроме того, он затронул тему раскольников, которые своими действиями, включая публичное «освящение» «иконы» с изображениями лидеров украинского национализма, фактически доказали, что их организация на самом деле политический проект, а не религиозный институт.