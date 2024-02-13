Москва, 13 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Жительница Авдеевки Валентина прошла через линию боевого столкновения пешком, чтобы дойти до родственников в Донецке, рассказала женщина «РИА Новости».

URA.RU/TASS

По её словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей, пытавшихся дойти до Донецка через территории, перешедшие под контроль ВС России, в районе гостиницы «Царская охота». По дороге женщина потеряла отца из-за мины, остальные предпочли остаться в укрытии.

Никто не знал, куда двигаться, рассказывает женщина, всё вокруг было разрушено, а улицы горели. Валентина предложила выйти на авдеевский поворот (дорога ведёт к Донецку), однако её попутчики испугались летящих ракет.

«У меня не было других идей, я была на грани отчаяния. Я пошла в сторону горловской трассы, в сторону Донецка», — рассказала женщина, добавив, что за последние 10 лет дорога стала совершенно неузнаваема.

Ей фактически пришлось пройти через линию боевого столкновения, в какой-то момент её даже преследовали два дрона, которые перестали за ней следить только тогда, когда она дошла по поста военнослужащих ВС России.

В итоге женщина добралась до блокпоста армии России, где её накормили, а после на автомобиле отвезли в Донецк. Всего в пути Валентина провела трое суток.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским военным прорвать линию обороны. Сообщалось, что Киев старается усилить свои подразделения в ДНР. По данным американских СМИ, Киев идёт на огромный риск, решив оставить свои войска в Авдеевке и принять бой.

Немецкая газета Bild 1 февраля сообщила о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но глава киевского режима Владимир Зеленский был против этого. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.

Глава ДНР Денис Пушилин заявилял, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен в рядах украинской армии как командир, который не считается с потерями, не исключены очередные организованные им «мясорубки».

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.