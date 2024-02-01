Берлин, 1 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из города Авдеевки в ДНР, но глава киевского режима Владимир Зеленский был против этого. Об этом 1 февраля написала немецкая газета Bild со ссылкой источники.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но Зеленский не дал этого сделать.

Кроме того, издание сообщило, что лидер киевского режима действительно пытался отправить главкома ВСУ в отставку, однако возможные преемники Залужного не захотели занимать его должность.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года Залужный на фоне потери ВСУ Марьинки в ДНР допустил, что через 2-3 месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может повториться сценарий Артёмовска.

Американский телеканал CNN сообщил 1 февраля со ссылкой на источники, что Зеленский уволит Залужного в начале февраля.

29 января экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров опроверг эту информацию и сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Залужный мог сам слить информацию о своём увольнении. Таким образом он переиграл главу Зеленского, нарушив его планы официально объявить об отставке, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слухи об отстранении Залужного от командования украинской армией указывают на агонию киевского режима. По её словам, на Украине наблюдается полный, уже окончательный распад государственности, где «всё держится только вокруг кормушки».