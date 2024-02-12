Вашингтон, 12 февраля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны в ДНР. Об этом написал американский журнал Forbes.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

По информации издания, Киев старается усилить свои подразделения в ДНР.

«Есть веские основания полагать, что они укрепляют Авдеевку, которая является местом зимнего наступления России, одной из лучших бригад украинской армии», — говорится в статье.

В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада является единственной сухопутной бригадой ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке страны.

Отмечается, что Киев идёт на огромный риск, решив оставить свои войска в Авдеевке и принять бой.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild 1 февраля написала о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки в ДНР, но глава киевского режима Владимир Зеленский был против этого. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия. Самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведёт каждый россиянин, подчеркнул глава государства.