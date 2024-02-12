Москва, 12 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Галузин разъяснил послу Израиля в Москве Симоне Гальперин принципиальные подходы российской стороны по украинскому кризису, сообщила 12 февраля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

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В МИД отметили, что состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам положения дел в Центральной Азии и Закавказье, а также по украинскому кризису.

«Главе дипмиссии были разъяснены принципиальные подходы российской стороны», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Гальперин 6 февраля была вызвана в МИД России из-за ряда её высказываний. Так, она неуважительно отзывалась о предпринимаемых Москвой контактах в рамках оказания помощи израильским заложникам, захваченным палестинским движением ХАМАС.

Гальперин с 1 января занимает дожность посла Израиля в России. О том, что она будет послом в России, в конце года сообщил её предшественник Александр Бен Цви.