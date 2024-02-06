Москва, 6 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в Министерство иностранных дел России, куда её ранее вызвали из-за недопустимых высказываний.

Софья Сандурская/ТАСС Посол Израиля в России Симона Гальперин

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На опубликованной «Известиями» видеозаписи видно, как посол вышла из автомобиля и вошла в здание Министерства иностранных дел.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Гальперин вызовут в МИД из-за недопустимых высказываний. Представитель ведомства уточнил, что эти заявления израильского посла стали крайне неудачным началом дипмиссии, которая должна быть нацелена на развитие отношений России и Израиля в интересах народов двух государств.

В МИД отметили, что особое возмущение вызвали неуважительные слова Гальперин о предпринимаемых Россией контактах по помощи в разрешении судьбы израильских заложников палестинского движения ХАМАС. В ведомстве также добавили, что заявления посла Израиля о том, что Холокост является уничтожением только еврейского народа, противоречат резолюции Генассамблеи ООН.