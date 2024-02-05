Москва, 5 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызовет посла Израиля в Москве Симону Гальперин из-за недопустимых высказываний. Об этом 5 февраля рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — заявил представитель МИД в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что такого рода заявления израильского посла стали крайне неудачным началом дипмиссии, призванной быть нацеленной на развитие отношений России и Израиля в интересах народов двух стран.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что неуважительные высказывания Гальперин о предпринимаемых российской стороной контактах по помощи в разрешении судьбы израильских заложников в Газе вызывают особое возмущение.

«Тезисы о том, что Холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России граничат с вмешательством во внутренние дела», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Гальперин заявила, что Израиль верит, что у России есть возможность и влияние для помощи в освобождении остающихся в плену палестинского движения ХАМАС заложников. Она отметила, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Тель-Авив просил помочь освободить заложников из плена.