Москва, 6 декабря, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил о скором завершении своей миссии. Об этом дипломат рассказал в беседе с ТАСС.

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«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Бен Цви.

По словам посла, у него будет компетентная преемница по имени Симона Гальперин. Она приедет в Москву на следующий день по завершении миссии Бена Цви.

Александр Бен Цви получил пост посла Израиля в России в 2020 году. До этого он представлял еврейское государство на различных дипломатических должностях в Польше, Перу, Аргентине, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Москве прошла церемонии вручения верительных грамот новым иностранным послам в РФ. Российский президент Владимир Путин пригласил их посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, посмотреть, как развивается и чем живёт страна, в которой послам предстоит работать и прожить несколько лет.