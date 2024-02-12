Дубай, ОАЭ, 12 февраля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что президент России Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине.

Gavriil Grigorov / Kremlin

«Конечно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос, готов ли будет Путин пойти на компромисс.

Журналист отметил, что работа лидеров государств заставляет находить компромиссы, и это и есть то, что называется дипломатией.

Как передавало ИА Регнум, Путин в интервью Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он напомнил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений.

Глава государства также напомнил, что этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

В январе 2024 года Путин, вспоминая о заявлении лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.