Москва, 12 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Россия вводит санкции против замглавы минобороны Великобритании, сообщила 12 февраля пресс-служба российского МИД на своём сайте.

Кроме того, Москва включила в санкционный список командующего британскими подводными силами, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам, а также руководителя национальных киберсил Великобритании.

В МИД отметили, что санкции против британских граждан были введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — сказано в сообщение.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Россия ввела ответные санкции против 18 граждан Великобритании. Работа над расширением ограничительного списка в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, уточнили в российском МИД.

В Евросоюзе обсуждают новый, 13-й пакет антироссийских санкций. Меры могут включать в себя расширение санкционных списков, дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить рестрикции через третьи страны. Документ намерены принять до 24 февраля.

9 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия примет ответные меры на 13-й пакет европейских санкций, когда его примут.