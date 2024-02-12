Москва, 12 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании, сообщили 12 февраля в Министерстве иностранных дел. В список лиц, в отношении которых введены ответные ограничения, внесены представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии, отметили в МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведётся дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — сказано в заявлении МИД.

Въезд в Россию был закрыт заместителю министра обороны Великобритании Джеймсу Картлиджу, заместителю начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльзу Роланду Винсенту Уолкеру, заместителю советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Саре Макинтош, командующему подводными силами Великобритании Саймону Асквиту, руководителю национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвиду Нил-Хоупсу, спецпредставителю премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарту Пичу, а также ряду членов палаты лордов парламента Великобритании и сотрудников Оксфордского, Кембриджского и других университетов.

«Ведущая к дальнейшей эскалации и человеческим жертвам стратегия Великобритании на украинском направлении регулярно находит отражение в нахрапистых и пронизанных чувством безнаказанности высказываниях британских политиков и военного истеблишмента. Подталкивая режим Зеленского к продолжению кровопролития, англичане должны осознавать, что наравне с украинскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения», — отметили в МИД.

Работа над расширением ограничительного списка в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, добавили в Министерстве.

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