Москва, 9 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на 13-й пакет европейских санкций, когда он будет принят. Об этом 9 февраля заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко.

«Будут приняты соответствующие решения <…> во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а, во-вторых, ответные меры», — заявил ТАСС дипломат.

В Евросоюзе обсуждают новый, 13-й пакет антироссийских санкций. Меры могут включать в себя расширение санкционных списков, дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить санкции через третьи страны. Документ планируют принять до 24 февраля.

В январе Грушко, говоря о 13-м пакете санкций ЕС, заявил, что российская сторона исходит из того, что санкционное давление будет продолжаться, так как Запад по-другому не действует.

В декабре 2023 года ЕС принял 12-й пакет санкций. Документ содержал меры по запрету прямого или косвенного ввоза, покупки, передачи российских бриллиантов, включая ювелирные изделия, а также запрет импорта сжиженного пропана.