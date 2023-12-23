Киев, 24 декабря, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Многим отказникам от боевых действий удаётся благополучно избежать наказания в силу особенностей украинского Уголовного кодекса. О повальном отказе воевать и бегстве с поля боя рассказал командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко «Украинской правде».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — признал украинский офицер.

Как пояснил Губаренко, на привлечение отказника к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. И даже после таких долгих разбирательств военнослужащий может избежать наказания, используя пробелы в законе.

Украинский командир также сказал, что возбуждено много уголовных дел о неподчинении приказу. Решения по некоторым тянутся ещё с прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, киевские военные выражают недовольство ситуацией в зоне спецоперации — им не нравится сидеть в обороне. Они разочарованы, устали от неопределённости, при этом такие мрачные настроения не только на боевых позициях, но и в Киеве. Об этом написала британская газета Independent.

Автор отметил, что киевские военные с приближением зимы беспокоятся и понимают, что ВС России лучше подготовлены к ведению боевых действий, а ВСУ в этом изнурительном конфликте приходится лишь обороняться.

Двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Также они заявили о потере интереса к Украине со стороны западных союзников, написала газета The Globe and Mail.