Москва, 12 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, устранившись от минского процесса ещё в 2014 году, заложили основы для системного противостояния с Россией, заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон с февраля 2014 года фактически установил контроль над всей территорией Украины, а киевский режим полностью утратил самостоятельность в принятии решений.

«У Запада имелись — и до сих пор имеются — все рычаги давления на Киев, — сказал Нургалиев в интервью aif.ru. — Поэтому странно звучат слова (главы киевского режима Владимира) Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения».

Первый зампред Совбеза РФ отметил, что отсутствие у Зеленского свободы действий и «его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля».

«Дистанцировавшись от минского процесса ещё в 2014 году, администрация (действующего на тот момент президента США Барака) Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией», — добавил Нургалиев.

При этом, подчеркнул он, Киев ориентировался не на Париж и Берлин — для него имела значение только позиция Вашингтона, тогда как Соединённые Штаты закрывали глаза на происходящее в Донбассе.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине в годовщину подписания Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации.

Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив Россию начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.

То, что Минские соглашения были ложью, ранее прямо признали и зарубежные политики: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд. По их словам, они были нужны лишь для того, чтобы готовить войну против России.