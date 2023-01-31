Порошенко, Меркель и Олланд признали, что Минские соглашения были ложью
Представитель Кремля Дмитрий Песков: Меркель, Олланд и Порошенко подтвердили правоту Путина
Москва, 31 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно сознательного неисполнения Минских соглашений служат еще одним доказательством того, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было верным, заявил 31 января журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, основной план из 13 пунктов, официально именуемый «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» и известный в сокращении как «Минск-2», был согласован в феврале 2015 года, за ним последовала серия дипломатической переписки.
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В интервью с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которое было показано 30 января в документальном фильме «Путин против Запада» британской телерадиовещательной корпорацией BBC, бывший украинский лидер заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине время, позволило реализовать реформу вооруженных сил, а также сформировать международную коалицию против России.
Ранее то, что Минские соглашения были ложью, прямо признали и зарубежные политики: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Комментируя публичные откровения Меркель, Владимир Путин сказал, что переговоры и сами соглашения были нужны Западу лишь для того, чтобы успеть создать из Украины более сильного врага для нашей страны.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о подрыве доверия России к НАТО и Евросоюзу.
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«Уверен, как негативное резюме войдут в историю Минские соглашения, учитывая циничные признания Меркель, Олланда и Джонсона об изначальном целенаправленном обмане, об имитации мирных переговоров с их стороны для того, чтобы выиграть время и вооружить Украину», — подчеркнул в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, происходящее в высшей степени цинично еще и потому, что за «неисполнение Минских соглашений» вводилось большинство санкций с их стороны против России.
СМИ даже вспомнили пророческое высказывание ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 5 апреля 2021 года: «Зеленский не понимает, что он последний президент Украины. Потому что никакой Украины больше не будет. Перед ними поставлена одна задача — спровоцировать крупный конфликт на территории Украины».
Этим объясняется игнорирование исполнения Минских соглашений и накачивание Киевского режима западным вооружением, считает российский политолог и журналист Руслан Осташко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что сознательное невыполнение Минских соглашений украинскими и западными политиками служит очередным доказательством того, что решение о начале СВО было верным, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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