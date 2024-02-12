Москва, 12 февраля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине в годовщину подписания Минских соглашений, сообщил 12 февраля первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

«На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал он в Telegram-канале.

Также в ходе заседания Совбеза ООН планируется поговорить о конкретных действиях СБ, которые привели к провалу одной из основных задач организации — предотвращение кризисов и конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив Россию начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.

В интервью, опубликованном 9 февраля американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пришёл к власти, пообещав принести мир на Украину. Но потом он не решился ссориться с украинскими неонацистами, увидел поддержу Западом всех врагов России и выбрал этот вариант в качестве наиболее выгодного, добавил Путин.