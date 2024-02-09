Москва, 9 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский свободен в возможности ведения переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин. По его словам, детали взаимодействия Киева и западных партнёров в этом вопросе неизвестны, но, по крайней мере, ранее Зеленский такой свободой обладал.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон

«Но что касается свободы выбора — почему нет? Он же пришёл к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведёт Украину к миру. Он об этом и говорил, он за счёт этого и победил на выборах с огромным преимуществом», — заявил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866116" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По мнению Путина, Зеленский понял, что, во-первых, лучше не ссориться с неонацистами из-за их агрессии и активности и что, во-вторых, Запад во главе с США поддерживает их и всех, кто против России, так как это выгодно и безопасно.

«Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», — указал глава государства.

Путин рассказал, что обсуждал с Зеленским его деда, который воевал с фашистами, и спросил, почему он поддерживает их последователей. Какой ответ он получил, президент раскрывать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, первый миллион просмотров интервью Путина Карлсону набрало за восемь минут с момента публикации. Практически сразу президент России попал в список актуальных трендов соцсети X, количество постов с его упоминанием превысило 1,4 млн. Карлсон задал Путину порядка 60 вопросов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Карлсон перед беседой с Путиным не присылал вопросы. Для президента важна реакция на его слова, прежде всего, в России. Людям на Западе многое будет сложно понять, добавил Песков. Он также отметил, что, когда стало известно об интервью, в Кремль от зарубежных СМИ поступило много заявок: журналисты просили организовать подобную встречу с президентом России. Заявки поступили из США, Франции, Австралии и ряда других стран.