Вашингтон, 12 февраля, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, насколько важна национальная идентичность, и жителям США следовало бы брать пример с российского лидера. Об этом заявил телеведущий Грег Гатфельд в эфире своего шоу на телеканале Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, интервью Путина требует пристального внимания от американцев на фоне того раскола, который оформился сейчас в американском обществе. Гатфельд также отметил, что российский лидер в своём интервью показал полное превосходство над главой Белого дома Джо Байденом.

Телеведущий подчеркнул, что Путин доносит до мира исторические факты, а президент США — разваливается в режиме реального времени. Гатфельд также высмеял западные СМИ, которые спекулировали на тему якобы плохого самочувствия российского президента и умалчивали правду о печальном состоянии здоровья Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил журналистам о том, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду Запада. Французский политик отметил, что с интересом слушал ответы российского лидера, поскольку президент России говорил конкретно и ясно.

О прорыве информационной блокады также заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. В беседе с ИА Регнум он отметил, что это стало одним из главных эффектов интервью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что после выхода интервью Владимира Путина в США не наблюдается никакой паники. При это он отметил, что в Соединённых Штатах со стороны ряда прослеживается нежелание публиковать запись разговора с Путиным. Песков считает, что это вызвано расколом по политическим взглядам и серьёзным корпоративным расколом в медиапространстве в США.