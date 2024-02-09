Париж, 9 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду Запада. Такое мнение 9 февраля высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон

Политик заявил об этом в беседе с ТАСС, уточнив, что, по его мнению, необходимо, чтобы международная общественность слышала и другие голоса по поводу украинского конфликта.

«Если слушать только НАТО, то это приведёт к третьей мировой войне, поскольку всё, что говорят на Западе, это призывы к безудержной помощи Украине любой ценой и всё новым поставкам ей вооружений. Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно», — сказал он.

Филиппо обратил внимание на прямой характер разговора, так как президент России конкретно и ясно отвечал на все заданные Карлсоном вопросы, а потому слушать его было интересно.

«Я считаю Карлсона смелым человеком, настоящим профессионалом. Он не избегал острых тем, не стремился угодить собеседнику», — уточнил политик.

Он также осудил развернувшуюся в западной прессе кампанию против американского журналиста. Филиппо напомнил, что СМИ на Западе истерично и агрессивно вели себя ещё до публикации интервью Путина.

«По сути, они упрекали Карлсона за то, что он вёл себя как профессиональный журналист», — пояснил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля стало известно, что интервью Путина Карлсону набрало в соцсети Х более 80 млн просмотров за 11 часов. При этом первый миллион просмотров оно набрало за восемь минут с момента публикации. Карлсон также выложил запись беседы на своём сайте и на YouTube.

В ходе интервью Карлсон задал Путину около 60 вопросов, включая уточняющие о Западе, США и Украине, а также о БРИКС и Китае, об искусственном интеллекте и об отношении к бизнесмену Илону Маску.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что американский журналист не присылал вопросы Путину, которые планировал задать. По его словам, Кремль никогда заранее не собирает никакие вопросы. Песков уточнил, что для президента важна реакция на его слова прежде всего в России.