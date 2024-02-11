Белгород, 11 февраля, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородским районом украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в своём Telgram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это произошло в районе посёлка Майский

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Майский», — написал губернатор.

По предварительной информации, ранения людей и разрушений удалось избежать. Гладков добавил, что сотрудники оперативных служб проверяют информацию о последствиях на земле.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля ВСУ обстреляли хутор Понуры в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате атаки на населённый пункт пострадали трое рабочих.

Они получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, получил повреждения экскаватор.

Утром 10 февраля Минобороны России проинформировало об уничтожении в небе над Брянской областью трёх украинских БПЛА. При этом днём 10 февраля глава региона Александр Богомаз написал, что в области сбили два дрона ВСУ.