Брянск, 10 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских дрона, сообщил 10 февраля губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз.

Глава региона отметил также, что в результате атаки никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России утром 10 февраля проинформировало об уничтожении трёх дронов ВСУ в Брянской области.

Сутками ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении 19 украинских беспилотников самолётного типа над Чёрным морем и в четырёх регионах — Брянской, Курской, Орловской областях и в Краснодарском крае. В Брянской области сбили пять беспилотников ВСУ.