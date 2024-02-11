Москва, 11 февраля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Киевскому режиму пришлось бы пойти на меньшие издержки, если бы он не отказался от мирного соглашения в марте 2022 года в Стамбуле, но теперь для новых переговоров ему придётся признать и новую реальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля в эфире телеканала «Россия-1».

Максим Гучек/ БелТА / РИА Новости

«Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — сказал он.

Песков напомнил, что на переговорах в Стамбуле российская сторона сделала достойное предложение по выходу из конфликта, но украинское руководство отказалось от него, выполняя требование англосаксов.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона была готова подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, потребовавший не подписывать никаких документов с Россией.

Президент России Владимир Путин в январе 2024 года, вспоминая о заявлении Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.

В интервью, опубликованном 9 февраля американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пришёл к власти пообещав принести мир на Украину. Но потом он не решился ссориться с украинскими неонацистами, увидел поддержу Западом всех врагов России и выбрал этот вариант в качестве наиболее выгодного, добавил Путин.