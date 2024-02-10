Марьинка, ДНР, 10 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сбили на донецком направлении 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил в субботу, 10 февраля, начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка и Володино», — приводит ТАСС слова Астафьева.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 9 февраля сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 300 человек личного состава убитыми и ранеными, пять автомобилей и артиллерийские орудия Д-20 и Д-30. Также ВС России нанесли удары по двум пунктам управления дронами, двум складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.