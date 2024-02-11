Москва, 11 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили, что российские подразделения отразили в течение суток 19 атак ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов / РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка в Харьковской области», — заявил военный.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки украинских подразделений и ликвидировали до 120 военных и три автомобиля. На донецком направлении ВС России отразили 11 атак и уничтожили до 325 бойцов ВСУ, танк, две бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу. На херсонском направлении армия России отразила атаку украинской механизированной бригады у Новопокровки в Запорожской области и ликвидировала в боях в других районах до 50 украинских боевиков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Шевченко, Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром того же дня в Минобороны заявили, что за неделю российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военно-промышленным объектам Украины и пунктам дислокации ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. 7 февраля также войска РФ нанесли удар средствами воздушного и морского базирования и применили беспилотники. Целями были предприятия, которые производили для ВСУ безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества.