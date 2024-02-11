Москва, 11 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российские войска за неделю с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолётов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня», ― уточнил военный.

Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Цели ударов достигнуты», ― сказал Конашенков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866496" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска нанесли удар утром 7 февраля средствами воздушного и морского базирования, а также применили беспилотники. Целями были предприятия, которые производили для ВСУ безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары беспилотниками по месту, где украинские офицеры собрались праздновать назначение Александра Сырского на должность главкома украинской армией.

Также поздно вечером четыре российских дрона нанесли удары по нефтебазе ВСУ в Харькове. На ней хранили горюче-смазочные материалы для украинской военной техники. Кроме нефтебазы, получили повреждения находящиеся рядом с ней склады. Также пострадали 11 единиц техники ВСУ, в том числе танки и бензовозы.

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что в феврале контролируемую Киевом территорию ожидает ещё большее количество ракетных ударов. По словам специалиста, во время таких атак ВСУ приходится расходовать ценные ракеты для средств противовоздушной обороны, в том числе для американских ЗРК Patriot, которых у Киева и так осталось немного.