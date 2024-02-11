Москва, 11 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Российская сторона уверена, что Южная Корея хочет сохранить возможность вернуться на отечественный рынок, для чего Москва считает нужным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом. Об этом 11 февраля рассказал директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел Иван Желоховцев.

TASS/ZUMA

Как отметил в интервью «РИА Новости» дипломат, в отношениях Москвы и Сеула сейчас наступили непростые времена, хотя они очень конструктивно развивались ещё несколько лет назад, особенно в сфере экономики.

По словам Желоховцева, Россия, несмотря на большие различия в подходах, считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникации с Южной Кореей, подтвердившей такое же понимание на ранее прошедших консультациях на уровне заместителей глав МИД в Сеуле.

«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок», — сказал он.

Российская сторона приветствует такой настрой, однако намерена судить о намерениях южнокорейских партнёров по их шагам, и в первую очередь в вопросах санкций против Москвы, уточнил дипломат.

Он напомнил, что в феврале Сеул собирается ввести в действие третий пакет экспортных ограничений в отношении России.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнёрства зависит от южнокорейской стороны», — резюмировал Желоховцев.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова 26 января предостерегла Южную Корею от опрометчивой поддержки Украины. Дипломат указала на то, что отношения Москвы и Сеула обрушат шаги южнокорейской стороны в этом направлении.

В мае 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский попросил Сеул передать Украине средства противовоздушной обороны. По итогам прошедшей после этого встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем Зеленский заявил, что Южная Корея начала поставки Киеву транспорта и спецтехники.

Президент Владимир Путин 13 июля 2023 года в ходе первого форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что продолжение поставок вооружений Киеву будет только разжигать конфликт на Украине и усугублять ситуацию.