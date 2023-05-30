Сеул, 30 мая, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Южной Кореи поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Он заявил об этом 30 мая в интервью газете Chosun Ilbo.

Michael Kappeler/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам украинского лидера, он понимает, что южнокорейские власти ограничены в вопросах поставки вооружений, однако, по мнению Зеленского, это не относится к оборонительным системам и оборудованию для защиты объектов энергетики.

«Система ПВО не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен «небесный щит», искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате чего люди спустились в метро и подвалы. По словам киевского мэра Виталия Кличко, взрывы произошли в центральных районах города.

Позднее стало известно, что киевская полиция начала задерживать жителей, подозреваемых в съёмке работы систем ПВО. Задержанных доставили в Святошинское управление полиции, где с ними провели беседу оперативники.