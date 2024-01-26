Москва, 26 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Южную Корею от опрометчивой поддержки Украины, отметив, что шаги в этом направлении обрушат корейско-российские отношения. Об этом дипломат заявила на брифинге 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией», — подчеркнула Захарова.

Продолжая тему, она отметила, что за ничем не подтверждёнными южнокорейскими заявлениями о якобы военном сотрудничестве Москвы и Северной Кореи стоят США, желающие вовлечь Южную Корею в украинский конфликт. Москва решительно отвергает любые попытки обвинений в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном, заявила представитель МИД.

«Подчёркиваем, что обвинения в наш адрес — голословные, бездоказательные, поэтому и незаконные. Этот вброс умело используют США для изыскания дополнительных источников запасов оружия для преступного режима Зеленского», — подытожила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Южную Корею поставить Киеву средства противовоздушной обороны. По итогам последовавшей за этим встречи с лидером страны Юн Сок Ёлем Зеленский заявил, что республика начала передачу транспорта и спецтехники, в том числе машин для разминирования. На саммите НАТО в июле корейская сторона подтвердила поставки, гуманитарной помощи в том числе. Президент России Владимир Путин, комментируя это, заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Южная Корея побила рекорд по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину. Как отмечалось, косвенно Сеул поставил Киеву снарядов больше, чем все европейские страны вместе взятые, а США якобы пытались убедить его поставлять снаряды вопреки законодательному запрету на отправку оружия в зоны боевых действий в Южной Корее. Правительство страны вскоре опровергло публикацию, заявив, что оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет отдельные военные товары, но не оружие. Критик по международным вопросам Центрального телеграфного агентства КНДР Ро Чжу Хён после этого заявил, что безосновательная военная помощь со стороны Южной Кореи схожа с самоубийством и приведёт к разрушительным последствиям.