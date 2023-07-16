Сеул, 16 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Южная Корея начала передачу Украине транспорта и спецтехники, сообщил 16 июля президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером страны Юн Сок Ёлем.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы обсудили и экономическое сотрудничество — это и энергетика, и транспорт в целом, железная дорога, создание производств на Украине. По каждому направлению нам точно есть, что делать вместе. Уже выполняются договорённости о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования», — сказал лидер киевского режима.

На саммите НАТО 12 июля Юн Сок Ёль сообщил, что республика в 2023 году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи и гуманитарную помощь, а также предметы гуманитарного характера. Зеленский отметил инициативы Южной Кореи по помощи Украине. Президент пригласил Южную Корею к участию в создании украинских реабилитационных центров.

Ранее ИА Регнум сообщало о необъявленном визите главы Южной Кореи на Украину. Юн Сок Ёль посетит Бучу и Ирпень, планирует возложить венок к военному памятнику. Это первый его визит на Украину с момента избрания. Южнокорейский лидер перед Украиной посетил саммит НАТО в Литве, а затем направился в Польшу.

В конце мая Зеленский призвал Южную Корею поставить Киеву средства противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, он понимает, что южнокорейские власти ограничены в вопросах поставки вооружений, однако считает, что это не относится к оборонительным системам и оборудованию для защиты объектов энергетики.