Дамаск, 11 февраля, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) возглавляемой США коалиции предотвратили шесть атак беспилотных летательных аппаратов на американскую базу в восточной части Сирии. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

Уточняется, что шесть беспилотников попытались атаковать американскую военную базу возле нефтяного месторождения «Коноко» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По информации телеканал Sky News Arabia, территорию военного объекта пытались атаковать отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Данные о последствиях атаки БПЛА не приводятся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 февраля военную базу США на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. По расположению американских военных запустили четыре ракеты. После обстрела на территории базы были слышны взрывы.

3 февраля база США на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу.

В ту же ночь американские военные поразили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке. От атак США в провинции Дейр-эз-Зор погибло как минимум 29 человек.