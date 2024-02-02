Дамаск, 3 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил 3 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

«Американская база на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу», — уточнили журналисты.

Источник «РИА Новости» рассказал, что база США была обстреляна четырьмя ракетами. Затем на американском военном объекте начался пожар.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. В ходе авиаударов задействовали не менее 125 высокоточных боеприпасов, подтвердило Центральное командование ВС США. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.

Американский лидер Джо Байден заявил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании будут продолжены. При этом США, по его словам, «не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но те, кто желает навредить Америке, должны знать о последующей реакции.

В конце января беспилотник нанёс удар по американской военной базе в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне заявили о трёх погибших военнослужащих США, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.