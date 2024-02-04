Вашингтон, 5 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В результате нанесения авиаударов по территориям Ирака и Сирии американские военные поразили 84 из 85 целей, сообщил 4 февраля телеканал CNN со ссылкой на предварительный анализ Пентагона.

Robert Sullivan Истребители F-16 ВВС США

На данный момент в минобороны США уточняют число погибших. При этом утверждается, что, по предварительной информации, жертв среди иранцев нет, хотя удары наносились по позициям, связанным с иранским Корпусом стражей Исламской революции, пояснили авторы.

Телеканал располагает данными об уничтожении или повреждении в ходе военной операции США практически всех целей.

Как передавало ИА Регнум, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников назвал удары США по Сирии и Ираку «игрой мускулов». Эксперт напомнил заявления американских и иранских властей о нежелании воевать друг с другом. Сотников считает, что США и Иран какое-то время не смогут достигнуть мирного соглашения. В Вашингтоне опасаются серьёзного ответа, поэтому воздерживаются от ударов по Ирану, добавил учёный.

От атак США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибло как минимум 29 человек, сообщил телеканал Al Hadath.

В связи с ударами США по Ираку и Сирии Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Председательствующие в СБ гайанцы планируют назначить совещание на 00:00 мск 5 февраля, уточнил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии в ночь на 3 февраля. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.