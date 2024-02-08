Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами
Военную базу США на месторождении нефти «Омар» в Сирии атаковали ракетами
Дейр-эз-Зор, Сирия, 8 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Военную базу США на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Об этом 8 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Уточняется, что по расположению американских военных запустили четыре ракеты. После обстрела на территории базы были слышны взрывы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
После атаки с территории базы в небо над Дейр-эз-Зором поднялись боевые вертолеты.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 февраля база США на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу.
В ту же ночь американские военные поразили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке. От атак США в провинции Дейр-эз-Зор погибло как минимум 29 человек.
Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.