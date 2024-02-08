Дейр-эз-Зор, Сирия, 8 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Военную базу США на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Об этом 8 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что по расположению американских военных запустили четыре ракеты. После обстрела на территории базы были слышны взрывы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

После атаки с территории базы в небо над Дейр-эз-Зором поднялись боевые вертолеты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 февраля база США на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу.

В ту же ночь американские военные поразили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке. От атак США в провинции Дейр-эз-Зор погибло как минимум 29 человек.

Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.